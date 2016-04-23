В Керчи водоканал не до конца устранил порыв водовода на Ворошилова. Об этом Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели.

Ранее мы писали, что 1 ноября сотрудники водоканала устраняют прорыв. Однако, спустя три дня вода снова начала течь в месте их ремонта.

«Вот два дня бежит вода с места, где «провели ремонт». Хорошо хоть яму нам не оставили, а закопали все обратно. Но могли и починить трубу, а то так кажется показательно раскопали и закопали. А потом в отчет написали провели ремонт, течь устранили», - написал возмущенный керчанин.