Комбо-устройства Inspector - представители модельного ряда Корейского производителя устройств двойного назначения. Это одновременно и чувствительный радар-детектор для обнаружения мобильных засад и радаров ГИБДД, и видеорегистратор с качеством съемки FULL HD (1920*1080) и GPS информатор для предупреждения о стационарных камерах полиции.
Про прежнему в память устройства загружена подробнейшая всероссийская GPS база полицейских камер, с возможностью обновления на сайте производителя.
С новым Inspector Вы будете полностью информированы о контроле за автомобильным движением, а в случае ДТП эта модель, как видеорегистратор, даст весомые основания для защиты своей правоты.
Уникальная система настроек.
Несомненным плюсом является то, что Inspector - это сразу несколько устройств в одном компактном корпусе. Это полноценные видеорегистраторы с дисплеем, с возможностью просмотра видео. Съемка ведется на карту памяти micro SD до 32/64 Гб в режиме бесконечной цикличной записи. Встроен G-сенсор, который автоматически защитит фрагмент с ДТП от перезаписи во время очередного цикла. Крепление гаджета на лобовое стекло на присоске, с возможностью поворота на водительское окно. Всё очень продумано, отлажено и превосходно работает. Но Inspector - это ещё и радар-детектор, дополненный GPS оповещением. Вот здесь немного поподробнее.
С первого взгляда всё как обычно. Пеленг на 360 градусов, детектирует камеру СТРЕЛКА по излучению, ловит все остальные радары, улавливает сигналы в диапазонах К, Ка, Х, Лазер, голосовые подсказки на русском. Но производитель пошел еще дальше. Во-первых, каждый режим работы Inspector настраивается отдельно. Присутствуют такие режимы как Трасса, Город 1, Город 2. Есть возможность выборочного отключения радио диапазонов, но в отличии от остальных, существующих антирадаров, включение или отключение диапазонов осуществляется в каждом режиме индивидуально. Практически, это дает возможность создать свой собственный профиль. В таком случае даже при большом количестве радио помех Inspector не издаст ни единого лишнего звука, но, если впереди появится камера, то Вы будете предупреждены.
Меню настроек невероятно простое и наглядное. Обновление баз с официального сайта производителя.
Сделано в Корее!!!
Inspector Cayman - видеорегистратор+радар
Компактная модель с исключительным набором функций и камерой, имеющей угол обзора 135 градусов!
РАДАР-ДЕТЕКТОР
Диапазоны
- Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М
- K — 24.150 ГГц ±125 МГц
- X — 10.525 ГГц ±50 МГц
- Лазер — 800~1000 нм (180°)
База данных координат GPS
- «СТРЕЛКА-СТ»
- «СТРЕЛКА-Видеоблок»
- «Маломощные» радары
- «Автодория»
- «Поток»
- Муляжи радаров и камер и др. C дополнительными уточнениями объекта контроля:
- Выделенная полоса общественного транспорта;
- Контроль проезда на красный свет;
- Контроль скорости «в спину»;
- Контроль пешеходного перехода.
Дисплей
- 2,4″ ЖК экран,
Питание
- 12В, от прикуривателя
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
- Процессор Ambarella A7LA30 (700 МГц)
- Сенсор OmniVision OV4689 (1/3?)
- Разрешение записи Full HD 1920?1080 (18/15/12 Мб/с)
- Угол обзора объектива 135° (широкоугольный)
- Циклическая запись с автостартом
- Акселерометр (G-сенсор)
- Встроенный аккумулятор (370 мАч) — рассчитан на 20-30 минут автономной видеозаписи с отображением уровня заряда на экране устройства
- Поддержка карт памяти MicroSD объемом 8-64 Gb класс записи 10 и выше
Видеорегистратор INSPECTOR HOOK
Модель INSPECTOR HOOK является расширением линейки комбо-устройств, сочетающих в себе функции надежного радар-детектора с GPS-функционалом и видеорегистратора с отличным качеством видеозаписи:
- Многофункциональный 2,4” ЖК дисплей: отображение информации радар-детектора и видеорегистратора на экране
- Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М на дистанции от 1000 м
- Нарастание сигнала оповещения о радарах СТРЕЛКА СТ/М
- Отключаемые диапазоны: X/K/Ka/СТ — Вкл./Выкл.
- Голосовые и наглядные оповещения о диапазоне сигнала радара с функцией автоприглушения
- Обновляемая ежемесячно база GPS координат стационарных СТРЕЛКА-СТ, малошумных радаров, безрадарных комплексов видеофиксации и др.
- Встроенный видеорегистратор FullHD
- Циклическая видеозапись с автостартом
РАДАР
Диапазоны
- Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М
- K — 24.150 ГГц ±125 МГц
- Ka — 34.3 ГГц; 34.7 ГГц; 34.94 ГГц;
- X — 10.525 ГГц ±50 МГц
- Лазер — 800~1000 нм (360°)
База данных координат GPS:
- «СТРЕЛКА-СТ»
- «СТРЕЛКА-Видеоблок»
- «СТРЕЛКА» (муляж)
- «Маломощные» радары
- «Скорость на участке»
- «Поток» и др.
Дисплей
- 2,4² ЖК экран
Питание
- 12В, от прикуривателя
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
- Процессор SPCA6330M (480 МГц)
- Сенсор OmniVision OV2710 (1/2.7″)
- Разрешение записи Full HD 1920×1080 (18/15.5/12.5 Мб/с)
- Угол обзора объектива 120° (широкоугольный)
- Встроенный аккумулятор 520 мАч
А также видеорегистраторы- информаторы:
Inspector Sсirocco с GPS и двумя камерами
Inspector Tornado
Зеркало регистратор-информатор
Inspector Typhoon
Все устройства в наличии!
При отсутствии товара в магазине мы доставим необходимую модель под заказ!
Официальная гарантия производителя - 1 год с даты продажи!
Видеорегистраторы, радар-детекторы, навигаторы, охранные системы, зеркала заднего вида с регистратором и камерой заднего вида, датчики парковки, рамки под номер с камерой... и многое другое.
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