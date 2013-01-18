В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, которые рассказали, что им приходится переплывать огромные лужи, чтобы попасть к подъездам дома по ул. Олега Кошевого, 20.

«Уже несколько лет одно и то же. Прошел дождь уже не помню когда, а вода так и стоит. И будет стоять всю зиму, и всю весну. Летом только просыхает. У нас много мам с колясочками, пожилых людей с палочками, они не могут как молодые сайгаком прыгать по бордюрам», - пишут читатели.