Название: Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ДЕНТ"
Стоматологический кабинет «Максима Дент»
Руководитель: Усатенко Максим Александрович
Дата создания: 03.12.2014 г.
Сфера услуг: Стоматологический кабинет «Максима Дент» в г.Керчи
предлагает широкий спектр услуг, которые сделают вашу улыбку
незабываемой.
Мы предлагаем услуги:
- Профессиональная гигиена и профилактика полости рта:
1.Снятие плотных зубных отложений(зубной камень) ультразвуковым скалером.
2.Удаление поддесневых бляшек содоструйным аппаратом по методике Air Flow. 3.Полировка и шлифовка эмали зубов с помощью специальных щеточек и паст.
4.Фторирование и герметизация фиссур.
-Терапевтический приём:
1.Лечение кариеса по методу ICON и фотополимерными пломб.материалами.
2.Художественная реставрация и восстановление разрушенных зубов с применением
стекловолоконных и анкерных титановых штифтов.
3.Эндодонтическое лечение корневых каналов.
-Протезирование зубов:
1.Несъемные высоко-эстетичные цельнокерамические вкладки, виниры и коронки.
2.Металлокерамические реставрации мостовидными конструкциями.
3.Съемное протезирование всех видов и конструкций из современных термополимерных материалов не вызывающие аллергическе реакции.
В планах: Развитие имплантологии. При нежелании использовать съемные конструкции, при соответствующих медицинских показаниях, производится операция имплантация с последующим протезированием несъёмными конструкциями.
О компании: Профилактика заболеваний десен и зубов, быстрое, качественное, безболезненное лечение,внимательный высококвалифицированный персонал – вот визитные карточки компании «Максима Дент», которая всегда работает качественно, современно и с душой!
«Максима Дент» - участники Всемирной благотворительной акции «Добрые крышечки» проекта «Сдадим вторсырье на добрые дела». Здесь принимают крышки от любых пластиковых бутылок , деньги от переработки которых перечисляются в благотворительный фонд помощи больным детям.
Стоматологический кабинет «Максима Дент»:
"ВАША УЛЫБКА И УСПЕХ - НАША ЦЕЛЬ И ЗАБОТА".
Контакты:
Адрес: Россия, г. Керчь, ул. Театральная 20/14
Телефоны: +7 978 019 77 07, +7(36561) 6 12 03
E-mail: [email protected]
Сайт: https://maksima-dent.inbimart.com
Соц.сети: https://vk.com/club129456290
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