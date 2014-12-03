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Название: Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ДЕНТ"

Стоматологический кабинет «Максима Дент»

Руководитель: Усатенко Максим Александрович

Дата создания: 03.12.2014 г.

Сфера услуг: Стоматологический кабинет «Максима Дент» в г.Керчи

предлагает широкий спектр услуг, которые сделают вашу улыбку

незабываемой.

Мы предлагаем услуги:

- Профессиональная гигиена и профилактика полости рта:

1.Снятие плотных зубных отложений(зубной камень) ультразвуковым скалером.

2.Удаление поддесневых бляшек содоструйным аппаратом по методике Air Flow. 3.Полировка и шлифовка эмали зубов с помощью специальных щеточек и паст.

4.Фторирование и герметизация фиссур.

-Терапевтический приём:

1.Лечение кариеса по методу ICON и фотополимерными пломб.материалами.

2.Художественная реставрация и восстановление разрушенных зубов с применением

стекловолоконных и анкерных титановых штифтов.

3.Эндодонтическое лечение корневых каналов.

-Протезирование зубов:

1.Несъемные высоко-эстетичные цельнокерамические вкладки, виниры и коронки.

2.Металлокерамические реставрации мостовидными конструкциями.

3.Съемное протезирование всех видов и конструкций из современных термополимерных материалов не вызывающие аллергическе реакции.

В планах: Развитие имплантологии. При нежелании использовать съемные конструкции, при соответствующих медицинских показаниях, производится операция имплантация с последующим протезированием несъёмными конструкциями.

О компании : Профилактика заболеваний десен и зубов, быстрое, качественное, безболезненное лечение,внимательный высококвалифицированный персонал – вот визитные карточки компании «Максима Дент», которая всегда работает качественно, современно и с душой!

«Максима Дент» - участники Всемирной благотворительной акции «Добрые крышечки» проекта «Сдадим вторсырье на добрые дела». Здесь принимают крышки от любых пластиковых бутылок , деньги от переработки которых перечисляются в благотворительный фонд помощи больным детям.

Стоматологический кабинет «Максима Дент»:

"ВАША УЛЫБКА И УСПЕХ - НАША ЦЕЛЬ И ЗАБОТА".

Контакты:

Адрес: Россия, г. Керчь, ул. Театральная 20/14

Телефоны: +7 978 019 77 07, +7(36561) 6 12 03

E-mail: [email protected]

Сайт: https://maksima-dent.inbimart.com

Соц.сети: https://vk.com/club129456290

Проголосовать за ООО «МАКСИМА ДЕНТ» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=3934