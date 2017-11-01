Гарантия лучшей цены на ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ*.
(Найдете дешевле – снизим цену на 5%)
Компания ООО «Светла ЛТД» предлагает:
Алюминиевые окна и двери относятся к элитклассу и имеют ряд преимуществ по сравнению с изделиями из металлопластика:
- возможность изготовления конструкций (открывающегося типа) в 1,5-2 раза больше;
- прочность и долговечность (створка не провисает);
- экологичность (отсутствие запахов при нагреве на солнце);
- термо и звукоизоляция за счет трехконтурного уплотнения;
- одинаковая стоимость на профиль в белом и коричневом цвете.
Стоимость стандартного окна (1300х1400) с подоконником, отливом и москитной сеткой – 17 000 руб. (без монтажных работ)
Двери, предназначенные для эксплуатации в местах с максимальной проходимостью. Могут быть распашными, маятниковыми и автоматическими.
Офисные перегородки имеют ряд преимуществ: легкость, мобильность, отсутствие ограничений по размерам, возможна установка без крепления к потолку, не требуют дополнительного усиления металлом, возможность разделения помещения после финишного ремонта.
Раздвижные алюминиевые системы для балконов, веранд и беседок.
Фасадное остекление стоечно-ригельными системами.
*Акция действует с 06.02.2017 года по 31,10,2017 года
Наши сайты:
http://svetla-ltd.ru
http://glass.svetla-ltd.ru
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2й офис: г. керчь ул. Горького 2-Б
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