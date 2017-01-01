В Крыму 5 ноября в районе города Белогорск женщина пыталась прыгнуть с вершины Белой Скалы. На место приехали сотрудники МЧС, скорая помощь и полиция, - передает Керчь.ФМ.

По прибытии, спасатели выяснили, что 45-летняя женщина, жительница г. Белогорск, сидит на краю скалы, никого к себе не подпускает и угрожает покончить с жизнью.

Совместными усилиями с женщиной велись переговоры, спустя некоторое время она согласилась взять у спасателей телефон, чтобы позвонить родственникам. Когда женщина потянулась за предложенным ей телефоном и отвлеклась на него, сотрудники чрезвычайного ведомства, воспользовавшись моментом увели ее от края скалы, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. В данный момент жизни женщины ничего не угрожает.

По словам спасателей, ситуация осложнялась тем, что пострадавшая никого к себе не подпускала и угрожала прыгнуть. Причину поступка и подробности происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.