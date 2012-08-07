В Керченский суд поступил иск Николая Алексеева, Владимира Климова и Софьи Михайловой к администрации города Керчь о признании незаконным отказа в проведении публичного мероприятия и понуждении к выполнению действий. Аналогичные иски поданы в 13 судов Республики Крым.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети активист движения за права человека Николай Алексеев, - передает Керчь.ФМ.

Напомним, в Керчи официально отказали в согласовании заявки на проведение гей-парада. Крымский депутат предложил рядом с гей-парадом пустить парад ВДВ.