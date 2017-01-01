В Керчи приступили к установке нового футбольного поля с искусственным покрытием. Первый этап - подготовительные работы. Сегодня был подписан контракт с компанией "Атлантис". Об этом сообщает на своей странице в соцсети Глава администрации Сергей Бороздин., - передает Керчь.ФМ.

«Это серьезная подрядная организация с большим опытом работы на подобных объектах. Кроме футбольного поля также будет установлена трибуна на 200 человек, мачты освещения, 8-ми метровое ограждение. Установка поля проводится в рамках федерально-целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 гг.". Однако ремонтные работы выполняются за счет местного бюджета. Сейчас подрядная организация демонтирует старое асфальтовое покрытие и резиновые маты, которые сохранились здесь еще с советских времен. После чего предстоит выровнять основу и уже потом приступить к укладке травы. Полностью завершить работы согласно контракту подрядная организация должна до 30 ноября», - написал Бороздин.

Ранее заместитель главы администрации Керчи Евгений Адаменко сообщал, что городские власти построят мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Стоимость строительства составит 21,2 млн рублей. При этом 10 млн рублей будет выделено из муниципального бюджета Керчи, а 11,2 – из федерального.