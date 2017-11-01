На правах рекламы

КЕРЧЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(Керченский филиал КИПУ в г. Керчь)

объявляет набор слушателей на 2017-2018 учебный год:

I. Подготовительные курсы довузовской подготовки:

Подготовительные курсы работают в течение 8-и месяцев (октябрь-май), 6-и месяцев (декабрь-май), 4-х месяцев (февраль-май) для старшеклассников и выпускников предыдущих лет учебных заведений разных уровней аккредитации для подготовки к поступлению в ВУЗы.

Курсы проводятся по предметам:

- русский язык,

- обществознание,

- биология,

- математика,

- физика,

- литература,

- информатика и ИКТ.

Курсы лицензированы. Занятия проводятся по выходным дням (суббота и воскресенье). Численность человек в группе – 15-25. Запись на подготовительные курсы начинается с 15 августа 2017 года с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00. Заявки подавать по адресу: 298306 г. Керчь, Ул. 1-й Пятилетки 58/5, Ост. «Луч», Тел.: +79892714399, +7(36561)6-60-99, E-mail: [email protected]

Перечень необходимых документов :

заявление,

2 фотографии (3х4),

копия паспорта или свидетельства о рождении для лиц, не имеющих паспорта по возрасту,

копия паспорта одного из родителей для лиц, которым ещё не исполнилось 18 лет,

квитанция об оплате.

По окончании подготовительных курсов проводится олимпиада «Прыжок в будущее», по результатам которой слушатели получают диплом об окончании подготовительных курсов и право на первоочередное зачисление в ГБОУВО РК КИПУ и Керченский филиал КИПУ в г. Керчь.

I I. Программы дополнительного профессионального образования:

Профессиональная переподготовка по направлениям :

К освоению дополнительных программ профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

№ п/п Название программы Кол-во часов 1. Образование и педагогика 252 2. Логопедия 520 3. Дошкольное образование 288/512 4. Педагог-психолог 252 5. Педагог-воспитатель группы продленного дня. Проектирование и реализация учебно-воспитательной деятельности в рамках ФГОС 258 6. Государственное и муниципальное управление 500 7. Техносферная безопасность. Охрана труда 522

Выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной деятельности.

Повышение квалификации по направлениям :

№ п/п Название программы Кол-во часов 1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 72 2. Инновационные технологии в образовании и отрасли 72

Выдается удостоверение о повышении квалификации.

Возможны другие направления с учетом пожеланий слушателей по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Занятия начинаются по мере комплектования групп.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации проходят в очно-заочной форме с использованием информационных технологий без отрыва от производства (основного вида деятельности).

Заявки подавать по адресу: 298306 г. Керчь, Ул. 1-й Пятилетки 58/5, Ост. «Луч»

Тел.: +79892714399, +7(36561)6-60-99

E-mail: [email protected]

Керченский филиал КИПУ в г. Керчь работает на основании:

- лицензии (Приложение 2.1) с бессрочным сроком действия № 1450 от 27.05.2015 г., в том числе, на осуществление дополнительного профессионального образования; дополнительного образования детей и взрослых,

- государственной аккредитации образовательной деятельности (Приложение 2) по основным профессиональным образовательным программам № 1475 от 25.09.2015 г. со сроком действия до 25.09.2021 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.