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Фирменный магазин ТЕРЕМОК от Керченской швейной фабрики проводит акцию на коллекцию нарядных платьев.
Скидки на все модели из нарядной коллекции от 30%
В ассортименте нарядные праздничные, коктейльные платья, а также воздушные пышные платья для торжественных событий.
Независимо от того, какие направления имеют модные тенденции в детской одежде, главным элементом в гардеробе у девочки неизменно остаются платья. Именно платья помогают способствовать развитию в девочках грации, женственности и аккуратности.
Магазины Теремок в Керчи:
- Район Автовокзала, ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики
тел: +7978 8073212
часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00, выходной - вторник
- Район Автовокзала, ул. М. Еременко, 30, ТЦ «Таир», 2 этаж
тел: +7978 8073211
часы работы 9:00 - 17:00, воскресенье 9:00 - 14:00, перерыв 14:00 - 14:30, выходной - понедельник
Ознакомиться с ценами, посмотреть модели и заказать можно также
на официальном сайте фабрики k-sf.com:
http://k-sf.com/categories/nariadnaia-odezhda