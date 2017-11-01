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Фирменный магазин ТЕРЕМОК от Керченской швейной фабрики проводит акцию на коллекцию нарядных платьев.

Скидки на все модели из нарядной коллекции от 30%

В ассортименте нарядные праздничные, коктейльные платья, а также воздушные пышные платья для торжественных событий.

Независимо от того, какие направления имеют модные тенденции в детской одежде, главным элементом в гардеробе у девочки неизменно остаются платья. Именно платья помогают способствовать развитию в девочках грации, женственности и аккуратности.

Магазины Теремок в Керчи:

Район Автовокзала, ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики

тел: +7978 8073212

часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00, выходной - вторник

Район Автовокзала, ул. М. Еременко, 30, ТЦ «Таир», 2 этаж

тел: +7978 8073211

часы работы 9:00 - 17:00, воскресенье 9:00 - 14:00, перерыв 14:00 - 14:30, выходной - понедельник

Ознакомиться с ценами, посмотреть модели и заказать можно также

на официальном сайте фабрики k-sf.com:

http://k-sf.com/categories/nariadnaia-odezhda