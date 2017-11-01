Ул. Шлагбаумская 38, 2 этаж. Тел. +7978-78-551-61

Мы в соц. Сетях: ВК - https://vk.com/chanel_kerch

Ок- https://ok.ru/profile/571211890104

Инстаграм: https://www.instagram.com/chanel_studio_/

Акция!!!

Мы предоставляем полный спектр услуг по уходу за волосами, лицом и телом!

Парикмахерские услуги – модельные стрижки, укладки, окрашивание, вечерние и свадебные прически, плетение кос, а также процедуру лечения волос.

Профессиональные услуги ногтевого сервиса - маникюр, педикюр, наращивание и укрепление ногтей

Визаж – на любой торжественный случай: свадьба, выпускной, вечеринка, юбилей, свидание.

Косметологические услуги :, эстетический массаж, коррекция бровей, наращивание ресниц, а также шугаринг, восковая депиляция и др.

Стрижка женская от 300р!

Стрижка мужская – от 200р!

Маникюр – от 300р!

Покрытие гель – лаком – от 350р!

***

Вас пригласили на День рождения, Юбилей или другое тожество и Вы задаетесь одним и тем же вопросом: «Чтобы такое подарить, чтобы Ваш подарок запомнился?»

Подарочный сертификат – это универсальная «палочка-выручалочка» при выборе подарка. Подарите своим близким сертификат — они почувствуют, что Вы заботитесь об их здоровье и красоте!

Для оформления сертификата свяжитесь с нами!