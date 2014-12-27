Гражданин Армении предстанет перед судом по обвинению в даче крупной взятки сотруднику крымского управления ФСБ. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома, - передает Керчь.ФМ.

По данным следствия, 13 октября мужчина передал работнику службы 450 тыс рублей за то, чтобы его супругу не привлекали к уголовной ответственности и вернули изъятую алкогольную и спиртосодержащую контрафактную продукцию. Также обвиняемый рассчитывал на покровительство своих противоправных действий.

«Однако правоохранитель от денег отказался, приняв меры к пресечению преступления», – отметили в ведомстве.

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы и крупный штраф.