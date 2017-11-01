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Приглашаем всех любителей рыбалки за покупками, низкие цены и большой выбор

В ассортименте:

Теплые непромокаемые костюмы

Удочки и аксессуары.

Тубусы

Фонари, фонари аккумуляторные с зарядкой для телефона

Крючки, грузила, леска, шнуры, приманки, катушки в ассортименте

Доступные цены

Каждую неделю новое поступление товара на Вещевом рынке!

ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 15 ЧАСОВ ВЫХОДНОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Ждем Вас с 9 до 17 часов каждый день БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Сдаются помещения и площади в аренду.

Обращаться в администрацию по ул. Полевая, 18а

+7 978 826 22 64

+7 978 76 23 077