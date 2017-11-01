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По многочисленным просьбам родителей спортивный танцевальный клуб «Эврика» проводит дополнительный набор в группы детей 5-7 лет и 8-10 лет.

Спортивный танец для детей - лучший способ оздоровления маленького человека. Родители, чьи дети занимаются спортивными танцами не знают проблем с «зависанием» ребенка в компьютере или телефоне.

Занятия бальными танцами улучшают гибкость вашего ребенка, развивают физическую силу и выносливость, помогают улучшить тонус мышц, исправить плохую осанку, улучшить равновесие и координацию, а для детей, которые имеют избыточный вес,- помогут похудеть.

В современных спортивных танцах нагрузки таковы, что они не уступают олимпийским видам спорта. Занятия проходят в специально оборудованных танцевальных залах.

Мы участвуем в Чемпионатах, международных соревнованиях по спортивным бальным танцам, концертах, фестивалях, городских мероприятиях.

В основе обучения лежит не только бальная хореография, но и занятия классикой, партерной гимнастикой.

С вашими детьми будут работать высококвалифицированные преподаватели с многолетним опытом, и высоким танцевальным классом.

Приходите на пробное занятие в нашу школу танцев — начните воплощать свою мечту! Мы будем рады научить Вашего ребенка !!!

А также приглашаем девочек и мальчиков 3-4 х лет в хореографическую группу «Малыш».

Расписание занятий:

Хореографическая

группа «Малыш» (дети 3х-4 лет)

Вторник: 17.00- 17.45

Суббота: 16.00- 16.45

Кол-во детей в группе: до 10 человек.

2. Дети 5-7 лет Понедельник:17.00-18.00 (классическая хореография)

Вторник: 18.00-19.00

(бальная хореография)

Пятница: 17.00-18.00

(бальная хореография)

3. Дети 8-9 лет Понедельник: 15.00-16.30

(бальная хореография)

Среда: 15.00-16.30

(бальная хореография)

4. Дети 10-12 лет Вторник: 15.30-17.00

(бальная хореография)

Пятница: 15.30-17.00

(бальная хореография)

5. Дети 9-14 лет Пятница: 16.30-18.00

(классическая хореография)

Стоимость абонемента -1200 р. в месяц.

Бальные танцы - это красота и спорт!

Для Вас также работает субботняя группа изобразительного мастерства

(от 5 лет и старше)

Для взрослых представлены программы по снижению веса и поддержанию тела в отличной физической форме по следующим направлениям:

- Танцевальная аэробика

- Силовая аэробика

- Пилатес

- Калланетика

- Боди балет

- Йога

- Лечебно-оздоровительная гимнастика для всех возрастов

Классическая хореография

- Танец живота

- Постановка свадебного танца

Наш адресс: г. Керчь, ул. Кирова, 105 (ост. "Сильпо", бывшее здание "Пантикапей"

Тел. + 79788134734

+ 79788134738