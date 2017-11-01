По многочисленным просьбам родителей спортивный танцевальный клуб «Эврика» проводит дополнительный набор в группы детей 5-7 лет и 8-10 лет.
Спортивный танец для детей - лучший способ оздоровления маленького человека. Родители, чьи дети занимаются спортивными танцами не знают проблем с «зависанием» ребенка в компьютере или телефоне.
Занятия бальными танцами улучшают гибкость вашего ребенка, развивают физическую силу и выносливость, помогают улучшить тонус мышц, исправить плохую осанку, улучшить равновесие и координацию, а для детей, которые имеют избыточный вес,- помогут похудеть.
В современных спортивных танцах нагрузки таковы, что они не уступают олимпийским видам спорта. Занятия проходят в специально оборудованных танцевальных залах.
Мы участвуем в Чемпионатах, международных соревнованиях по спортивным бальным танцам, концертах, фестивалях, городских мероприятиях.
В основе обучения лежит не только бальная хореография, но и занятия классикой, партерной гимнастикой.
С вашими детьми будут работать высококвалифицированные преподаватели с многолетним опытом, и высоким танцевальным классом.
Приходите на пробное занятие в нашу школу танцев — начните воплощать свою мечту! Мы будем рады научить Вашего ребенка !!!
А также приглашаем девочек и мальчиков 3-4 х лет в хореографическую группу «Малыш».
Расписание занятий:
- Хореографическая
группа «Малыш» (дети 3х-4 лет)
Вторник: 17.00- 17.45
Суббота: 16.00- 16.45
Кол-во детей в группе: до 10 человек.
2. Дети 5-7 лет Понедельник:17.00-18.00 (классическая хореография)
Вторник: 18.00-19.00
(бальная хореография)
Пятница: 17.00-18.00
(бальная хореография)
3. Дети 8-9 лет Понедельник: 15.00-16.30
(бальная хореография)
Среда: 15.00-16.30
(бальная хореография)
4. Дети 10-12 лет Вторник: 15.30-17.00
(бальная хореография)
Пятница: 15.30-17.00
(бальная хореография)
5. Дети 9-14 лет Пятница: 16.30-18.00
(классическая хореография)
Стоимость абонемента -1200 р. в месяц.
Бальные танцы - это красота и спорт!
Для Вас также работает субботняя группа изобразительного мастерства
(от 5 лет и старше)
Для взрослых представлены программы по снижению веса и поддержанию тела в отличной физической форме по следующим направлениям:
- Танцевальная аэробика
- Силовая аэробика
- Пилатес
- Калланетика
- Боди балет
- Йога
- Лечебно-оздоровительная гимнастика для всех возрастов
Классическая хореография
- Танец живота
- Постановка свадебного танца
Наш адресс: г. Керчь, ул. Кирова, 105 (ост. "Сильпо", бывшее здание "Пантикапей"
Тел. + 79788134734
+ 79788134738