Верховный суд Республики Крым не поверил керченскому автомобилисту – участнику ДТП с тремя пострадавшими, что булочка с маком может стать причиной появления в его биоматериале наркотиков. Документы судебного разбирательства есть в распоряжении Крыминформа, - передает Керчь.ФМ

Ранним утром 31 января 2017 года в Керчи произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали три человека. В материалах дела указано, что одним из транспортных средств управлял мужчина, которого в последствии правоохранители направили на медицинское освидетельствование. Проверка показала наличие в биоматериале водителя наркотических веществ – опиатов.

В суде мужчина объяснил результаты медосвидетельствования тем, что накануне он употреблял в пищу булочку с кондитерским маком. В результате судья Керченского городского суда вынес решение о прекращении в отношении участника аварии административного производства, благодаря чему мужчина сумел избежать лишения прав и штрафа в 30 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД с таким решение не согласились и подали жалобу в Верховный суд Крыма. Вышестоящая инстанция постановление Керченского суда отменила. Теперь водителя ждет повторное разбирательство, во время которого уже профессиональный врач-нарколог будет объяснять, может ли булочка с маком повлиять на наличие опиатов в биоматериале водителя.

«Обстоятельства не изучались и не получили должной оценки судьей Керченского городского суда Республики Крым при вынесении постановления по делу, – говорится в решении Верховного суда РК. – Доводы о том, что на обнаружение в биоматериале опиатов повлияло то, что накануне он съел хлебобулочное изделие с маком, подлежат выяснению судьей Керченского городского суда Республики Крым посредством допроса врача».