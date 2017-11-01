Пуховики на любой вкус, возраст и размер.
Цены от производителя.
Размеры от 42 до 60
Отличное качество, отличная цена
Коллекцию получаем только ОДИН раз
Спешите, ждем Вас!
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При покупке
1-й вещи 5% скидки
2-х вещей 7% скидки,
3-х вещей- 10%
Скидки действуют постоянно до 31.12.17!
Подшив - бесплатно! Ремонт одежды!
Ждем Вас с 9 до 19 часов.
Ежедневно, без перерывов!
Мы рады подарить Вам летнее настроение от «Zetta»!
Перекресток: Кооперативного переулка и В. Дубинина!
Если не нашли: +7 978 040 89 63