Название: Компания «Скайммастер»
Руководитель: Матящук Вадим Александрович
Дата создания: март, 2010 год.
О компании: Преимущества натяжных потолков перед обычными известны каждому: они помогают скрыть дефекты, коммуникации, выдерживают «потоп» и не воспламеняются, подходят под любой интерьер. Очень важно довериться серьезной компании, которая выполнит работу быстро, качественно по выгодной цене. Команда специалистов компании «Скайммастер» уже 8 лет успешно справляется с этой задачей.
Ассортимент: Огромное разнообразие потолков из различного полотна ( пленка ПВХ, тканевые), различной конструкции (одно- и много - уровневые) и дизайнерских элементов (матовые, глянцевые, сатиновые, звездное небо), фотопечать. Широкий спектр цветов. Люстры, точечные светильники.
Наши преимущества: В работе с заказчиком в «Скайммастер» используется комплексный подход. Профессиональная консультация, бесплатные замеры, монтаж и последующая 12-ти летняя гарантия — визитная карточка компании. Здесь вам предложат:
- сертифицированные материалы, лучшие цены на европейские полотна с алюминиевым профилем.
- бесшовные решения шириной 6,5 метра.
- помощь в выборе дизайна и консультация.
- гибкий подход к пожеланиям и требованиям заказчика.
- оформление заказа по телефону или на сайте.
Компания «Скайммастер» - «динозавры» рынка натяжных потолков в Керчи, это лучшие цены, гибкий подход, кратчайшие сроки!
Контакты:
Компания «Скайммастер»
Адрес: г Керчь, ул. Буденного 24.
Телефон: +7978-820-66-62.
E-mail:[email protected]
г. Белогорск
Тел:+7-978-085-60-01
E-mail: [email protected]
Сайт: скайм-мастер.com
VK: https://vk.com/natyazhnie_potolki_kerch
Instagram: potolki_kerch
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