На правах рекламы

Название: Компания «Скайммастер»

Руководитель: Матящук Вадим Александрович

Дата создания: март, 2010 год.

О компании: Преимущества натяжных потолков перед обычными известны каждому: они помогают скрыть дефекты, коммуникации, выдерживают «потоп» и не воспламеняются, подходят под любой интерьер. Очень важно довериться серьезной компании, которая выполнит работу быстро, качественно по выгодной цене. Команда специалистов компании «Скайммастер» уже 8 лет успешно справляется с этой задачей.

Ассортимент: Огромное разнообразие потолков из различного полотна ( пленка ПВХ, тканевые), различной конструкции (одно- и много - уровневые) и дизайнерских элементов (матовые, глянцевые, сатиновые, звездное небо), фотопечать. Широкий спектр цветов. Люстры, точечные светильники.

Наши преимущества: В работе с заказчиком в «Скайммастер» используется комплексный подход. Профессиональная консультация, бесплатные замеры, монтаж и последующая 12-ти летняя гарантия — визитная карточка компании. Здесь вам предложат:

сертифицированные материалы, лучшие цены на европейские полотна с алюминиевым профилем.

бесшовные решения шириной 6,5 метра.

помощь в выборе дизайна и консультация.

гибкий подход к пожеланиям и требованиям заказчика.

оформление заказа по телефону или на сайте.

Компания «Скайммастер» - «динозавры» рынка натяжных потолков в Керчи, это лучшие цены, гибкий подход, кратчайшие сроки!

Контакты:

Компания «Скайммастер»

Адрес: г Керчь, ул. Буденного 24.

Телефон: +7978-820-66-62.

E-mail:[email protected]

г. Белогорск

Тел:+7-978-085-60-01

E-mail: [email protected]

Сайт: скайм-мастер.com

VK: https://vk.com/natyazhnie_potolki_kerch

Instagram: potolki_kerch

Проголосовать за компанию «Скайммастер» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=4010