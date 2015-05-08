Министерство здравоохранения Крыма зафиксировало семь случаев заболевания корью в Симферополе и Евпатории. Об этом Крыминформу сообщил замминистра здравоохранения Крыма Николай Деркач, - передает Керчь.ФМ.

«Семь случаев кори: три в Евпатории и четыре в Симферополе. Всё зафиксировано, Роспотребнадзор оповещён, – сказал Деркач. – Возможно, непривитые люди попали на территорию города, что вызвало соответствующую вспышку».

Ранее вспышки кори были зафиксированы в ряде городов Украины. В конце сентября корью заболели сразу 12 школьников в Ивано-Франковске, а в Запорожье на 8 ноября зафиксировали 42 случая заболеванием корью, в основном у детей.

Корь является острым инфекционным вирусным заболеванием, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём.