Состоялось первое заседание Молодежного совета города. Кроме избранных членов совета в нем приняли участие глава администрации города Сергей Бороздин, его заместитель Евгений Адаменко, депутат Керченского городского совета Лариса Щербула, председатель Общественного совета Керчи Галина Мазилова, начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью Виталий Кальченко. Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

«Познакомились с участниками Молодежного совета. Каждый из 15 ребят рассказал о себе, о своих достижениях, жизненных приоритетах и целях. Все они активно участвуют в жизни родных учебных учреждений и города», - отметили в администрации.

В соответствии с положением Молодежного совета кандидатуру его председателя предлагает глава администрации. Сергей Бороздин отметил, что подробно изучил все анкеты, предоставленные ребятами. Он предложил кандидатуру Аникиной Дарьи. Еще трое рябят сами изъявили желание поучаствовать в голосовании на пост председателя. Это Николай Краснояров, Олег Калинцев и Виктория Федорович. В результате открытого голосования председателем Молодежного совета стала Дарья Аникина. За нее было отдано большинство голосов. Также были выбраны заместитель председателя - Виктория Федорович и секретарь совета - Олег Калинцев.

"Надеюсь, вы проявите всю свою активность, инициативность и энтузиазм в работе Молодежного совета", - подчеркнул Сергей Бороздин, обращаясь ко всем ребятам.

Было принято решение на следующем заседании рассмотреть возможность о расширении количественного состава совета для включения представителей тех организаций и учреждений, которые в него не вошли. К тому же, в заседаниях будут принимать участие и приглашенные гости, каждый сможет обозначить свою позицию при обсуждении молодежных вопросов, внести свои предложения.

«Глава администрации города пожелал совету плодотворной, интересной совместной работы!», - заключили в пресс-службе.