Компания "ВаннЛайт" предоставляет услуги по реставрации ванн жидким акрилом в Керчи. Наш многолетний опыт работы позволяет со всей ответственностью заявить, что реставрация старой ванны намного выгоднее и практичнее, нежели покупка новой.
На сегодняшний день мы имеем за плечами свыше 1000 выполненных работ по всей России, из них - более 100 в Керчи.
Сотрудники компании "ВаннЛайт" - профессионалы своего дела. Мы уверены в качестве и долговечности наших материалов, поэтому предоставляем годовую гарантию, что подкрепляется заключением договора между заказчиком и исполнителем.
Основные преимущества:
- Долговечность- наливной акрил будет радовать Ваш взор до 15-ти лет.
- Удобство в уходе- готовая поверхность наделена зеркальным кристаллическим блеском, с течением времени не желтеет (потому как отсутствует пористость структуры) и легко чистится.
- Высокая прочностьжидкого акрила и устойчивость к возникновению трещин, сколов и ржавчины.
- Быстрота в установке- демонтировать плитку и, тем более, саму ванну не требуется. Работы выполняются максимально аккуратно без шума и пыли.
- Реставрация старой ванны по цене выгоднее покупки новой в 8 раз и прослужит значительно дольше.
Также следует отметить, что ванна, отреставрированная жидким акрилом, обладает шумопоглощающим эффектом и превосходно сохраняет тепло. Несомненное преимущество акрила в технологическом плане определяется его универсальностью - он применим к ваннам самой разнообразной формы.
Практически, метод наливной ванны является на сегодня самым эффективным при обновлении старой сантехники по соотношению цена/качество и совокупности других параметров.
Некоторые наши работы:
Почему нас рекомендуют:
- Выезд замерщика в день обращения - бесплатно.
- Бесплатная доставка материала по Керчи.
- Гарантия на все выполненные работы.
- Самые низкие цены по городу.
- Используем только лучшие материалы.
- Огромный опыт и сотни довольных заказчиков.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, мы с радостью ответим на них по телефону! Наши цены Вас приятно удивят!
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