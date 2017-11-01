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Компания "ВаннЛайт" предоставляет услуги по реставрации ванн жидким акрилом в Керчи. Наш многолетний опыт работы позволяет со всей ответственностью заявить, что реставрация старой ванны намного выгоднее и практичнее, нежели покупка новой.

На сегодняшний день мы имеем за плечами свыше 1000 выполненных работ по всей России, из них - более 100 в Керчи.

Сотрудники компании "ВаннЛайт" - профессионалы своего дела. Мы уверены в качестве и долговечности наших материалов, поэтому предоставляем годовую гарантию, что подкрепляется заключением договора между заказчиком и исполнителем.

Основные преимущества:

Долговечность- наливной акрил будет радовать Ваш взор до 15-ти лет. Удобство в уходе- готовая поверхность наделена зеркальным кристаллическим блеском, с течением времени не желтеет (потому как отсутствует пористость структуры) и легко чистится. Высокая прочностьжидкого акрила и устойчивость к возникновению трещин, сколов и ржавчины. Быстрота в установке- демонтировать плитку и, тем более, саму ванну не требуется. Работы выполняются максимально аккуратно без шума и пыли. Реставрация старой ванны по цене выгоднее покупки новой в 8 раз и прослужит значительно дольше.

Также следует отметить, что ванна, отреставрированная жидким акрилом, обладает шумопоглощающим эффектом и превосходно сохраняет тепло. Несомненное преимущество акрила в технологическом плане определяется его универсальностью - он применим к ваннам самой разнообразной формы.

Практически, метод наливной ванны является на сегодня самым эффективным при обновлении старой сантехники по соотношению цена/качество и совокупности других параметров.

Некоторые наши работы:

Почему нас рекомендуют:

- Выезд замерщика в день обращения - бесплатно.

- Бесплатная доставка материала по Керчи.

- Гарантия на все выполненные работы.

- Самые низкие цены по городу.

- Используем только лучшие материалы.

- Огромный опыт и сотни довольных заказчиков.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, мы с радостью ответим на них по телефону! Наши цены Вас приятно удивят!

Контакты:

Тел.: +7 (978) 888-79-19

Сайт:http://vannlight.ru

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