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Мир фитнеса неустанно развивается. Подобно зарождению новой звезды, раз в несколько лет появляется новый вид тренировок, способный перевернуть представление о фитнесе.

Женский клуб «Вдохновение» представляет Вам сверхновую программу под названием табата-тренинг – интервальная тренировка для похудения. Суть методики заключается в комбинировании 20-секундных нагрузок с 10-секундным отдыхом. Автор методики, Идзуми Табата, уверен, что именно такой формат нагрузок идеально подходит для нормализации веса и стабилизации обменного процесса.

Приглашаем всех желающих насладиться грамотной и интересной программой по снижению веса. Занятия проходят под чутким руководством нашего тренера и приносят радость абсолютно всем участникам процесса!

Узнать детали и записаться на любой из интересующих Вас курсов можно:

по адресу: ул. Ворошилова, 19

по тел.: + 7 978 79 24 555