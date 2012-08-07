В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на свалку мусора в центре города, которая образовалась в районе медколледжа. Керчане обращались несколько раз в ЖКХ, но все бесполезно.

«Мы, жители, устали бороться с нашим ЖКХ, по условным договоренностям якобы мусор должны вывозить УК «Жилсервис», а дома, которые вокруг принадлежат УК «Рембытсервис», утверждает, что эту мусорку обслуживает «Жилсервис». Замкнутый круг, но ясно одно, что погрязли в мусоре, за вывоз которого мы платим, причём не мало!!!Плюс ко всему медколледж, который постоянно делает ремонт, все время выкидывает свой ремонтный мусор к нам, хотя за это надо оштрафовать, т.к. для этого надо отдельно заказывать машину и вывозить! В общем бездействие города на лицо!!», - написали люди