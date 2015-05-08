В Керченском медицинском колледже 9 ноября прошел ежегодный студенческий праздник радости, красоты и талантов - конкурс «Мисс Осень - 2017». Организовал конкурс- культурно-массовый сектор студсовета колледжа под руководством куратора студенческого самоуправления Кореневской-Шевченко В.А.

Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили в медколледже.

В конкурсе приняли участие 6 студенток 1-2 курсов. В первом туре конкурса, который назывался «Визитная карточка», участницам надо было представить себя жюри и зрителям.

Во втором туре под названием «Шоу талантов», девушки проявляли свои способности и таланты. В этом году таланты были самые разнообразные – участницы пели, танцевали, декламировали стихи, демонстрировали свои художественные и кулинарные таланты, знания истории медицины.

В третьем туре «Импровизация» участницам следовало проявить свою артистичность и мастерство импровизации на заданные темы.

А в четвертом туре «Креативный костюм» участницы продемонстрировали свою фантазию и рукоделие, предоставив на суд жюри и зрителей оригинальный наряд, сделанный своими руками из подручных материалов. В этом году участницы были очень креативными и выполнили свои наряды из салфеток, компьютерных дисков, обоев, пакетов для мусора, клеенки, медицинских перчаток и др. материалов.

Также проводились конкурсы для болельщиков, победа в которых позволила им принести дополнительные баллы конкурсанткам.

В составе компетентного жюри были как администрация, педагоги так и студенты, а именно: председатель жюри – директор медколледжа Путинцева Г.И., члены жюри: педагог-организатор Ознобишина Л.К., зам. директора по безопасности Толстых Ю.В., преподаватель БЖД Яковуник И.Н., а также зам.председателя спортивного сектора студсовета студент 31-ФБ гр. Мухиддинов Н. и зам.председателя студенческого профсоюза студентка 321-С группы Зайцева И.

Все участницы были отлично подготовлены и в результате после упорной борьбы долгожданную корону и титул «Мисс Осень КМК – 2017» завоевала будущая акушерка, студентка 15-А гр. Шандура Настасья, второе место и титул «Вице-Мисс Осень» - у студентки лечебного отделения 11-Ф гр. Ильющенко Светланы, титул «Мисс Креативность» получила студентка 221-С гр. Богданова Виктория, титул «Мисс Грация» достался студентке 223-С гр. Приходько Веронике, титул «Мисс Артистичность» получила студентка 222-С гр. Синявская Диана, а «Мисс Обаяние» - студентка 13-С гр. Дяговец Эльмира.

Помимо оценок жюри свою оценку поставили конкурсанткам поставили и зрители. В результате после подсчета голосов «Мисс Зрительских симпатий» получила студентка 11-Ф-С гр. Ильющенко Светлана.

Все конкурсантки получили дипломы и памятные подарки от студенческого профсоюза колледжа.