В Керчи 10 ноября свой 90-й юбилей отметила жительница ветеран Великой Отечественной войны Чегринец Нина Николаевна. Об этом сообщает пресс-служба РК «КЦСО», - передает Керчь.ФМ

Поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина пришли депутат Керченского городского совета Арустамян Валерий, заведующая отделением №2 социального обслуживания на дому ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» Туркина Татьяна и социальный работник Распутина Анна.

«Чегринец Нина Николаевна родилась 10 ноября 1927 года в г. Ленинграде. В 13 лет, будучи школьницей, встретила войну. Отец, мать и старший брат Нины Николаевны ушли на фронт.

Нина Николаевна вспоминает: «В школе учёба закончилась, учили оказывать первую необходимую помощь раненым. Расчищали город от трупов, раненым носили воду из реки Нева. Был страшный голод, холод, бесконечные обстрелы и бомбёжки. На сутки каждый человек получал по 125 граммов хлеба, крупа была по талонам, все продовольственные склады были уничтожены немцами. Дети в один миг стали взрослыми, защитниками своей Родины». Очень тяжело, со слезами на глазах, вспоминает эту войну Нина Николаевна, и с горечью рассказывает нам о ней. После окончания войны Нина Николаевна окончила Ленинградский педагогический институт им.Герцена, по специальности - преподаватель математики, после преподавала математику в Суворовском училище г.Ленинграда.

В 1949 году Нина Николаевна вышла замуж за капитана 2 ранга, которого по направлению распределили в город Керчь на судостроительный завод «Залив», где он работал инженером. Нина Николаевна преподавала математику в Керченской средней школе №11, в дальнейшем работала преподавателем на подготовительных курсах в Керченском морском технологическом институте. На заслуженный отдых вышла в 76 лет. Супруги воспитали двоих прекрасных сыновей Сергея и Вячеслава, к сожалению, ушли из жизни муж и старший сын.

Нина Николаевна награждена медалью «Житель блокадного Ленинграда» и многими юбилейными медалями».