Специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым 11 ноября провели операцию по уничтожению 10-ти осколочных авиабомб в районе села Золотое Ленинского района. Об это сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Сообщение о находке взрывоопасного предмета поступило от местных жителей, которые обнаружили металлический предмет, по внешнему виду напоминающий авиабомбу на открытой территории.

Место обнаружения обследовали специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда. На счету спасателей тысячи обезвреженных боеприпасов времен ВОВ, многие из которых

представляли реальную угрозу для жизни и здоровья людей. «Обнаружено 10 взрывоопасных предмета, которые идентифицированы как осколочные авиационные бомбы 2 единицы весом в 20 кг (АО – 20) и 8 единиц по 2,5 кг (АО – 2,5), - отметил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - Взрывоопасные предметы сохранили свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны. В результате осколочные авиабомбы были успешно уничтожены с соблюдением максимальных мер безопасности», - заключили в МЧС.

Фото: пресс-служба