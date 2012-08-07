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5 Новости » Общество В категориях:

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В районе Верхнего Солнечного расширили дорогу

В Керчи, напротив Пенсионного Фонда, продолжаются дорожные работы, которые начались на прошлой неделе. Так, одну из полос расширили, - передает Керчь.ФМ. Рабочие сняли бордюры и убрали грунт. Участок дороги пока не открыли.

Служба новостей Керчь.ФМ

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