В Керчи, напротив Пенсионного Фонда, продолжаются дорожные работы, которые начались на прошлой неделе. Так, одну из полос расширили, - передает Керчь.ФМ.
Рабочие сняли бордюры и убрали грунт. Участок дороги пока не открыли.
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В Керчи, напротив Пенсионного Фонда, продолжаются дорожные работы, которые начались на прошлой неделе. Так, одну из полос расширили, - передает Керчь.ФМ.
Рабочие сняли бордюры и убрали грунт. Участок дороги пока не открыли.
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