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Букеты – красиво!

Съедобные букеты – красиво, незабываемо, вкусно!

Теперь в Керчи можно поразить ЭКЗОТИЧЕСКИМ и НЕЗАБЫВАЕМЫМ съедобным букетом от салона Дом Флориста и Бариста «МОТИВЫ»:

Гармоничное сочетание фруктов и цветов, кружит по-настоящему голову, и делает Вас особенным человеком, в глазах того, кого Вы осчастливите таким букетом.

А наши комментарии заменят фото букетов

Доставим в удобное ВРЕМЯ и МЕСТО

Также в салоне Вы можете насладиться вкусным кофе и десертами!

ул. Свердлова, 50 - тел.: +7 978 142 72 31

Режим работы: 10:00 – 22:00

Вконтакте: vk.com/club139857089

Инстаграм: @dom_florista_i_barista

Доставим в удобное ВРЕМЯ и МЕСТО.

ул. Свердлова, 50 - тел.: +7 978 142 72 31

Режим работы: 10:00 – 22:00

Вконтакте: vk.com/club139857089

Инстаграм: @dom_florista_i_barista