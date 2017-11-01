Букеты – красиво!
Съедобные букеты – красиво, незабываемо, вкусно!
Теперь в Керчи можно поразить ЭКЗОТИЧЕСКИМ и НЕЗАБЫВАЕМЫМ съедобным букетом от салона Дом Флориста и Бариста «МОТИВЫ»:
Гармоничное сочетание фруктов и цветов, кружит по-настоящему голову, и делает Вас особенным человеком, в глазах того, кого Вы осчастливите таким букетом.
А наши комментарии заменят фото букетов
Доставим в удобное ВРЕМЯ и МЕСТО
Также в салоне Вы можете насладиться вкусным кофе и десертами!
ул. Свердлова, 50 - тел.: +7 978 142 72 31
Режим работы: 10:00 – 22:00
Вконтакте: vk.com/club139857089
Инстаграм: @dom_florista_i_barista
Доставим в удобное ВРЕМЯ и МЕСТО.
ул. Свердлова, 50 - тел.: +7 978 142 72 31
Режим работы: 10:00 – 22:00
Вконтакте: vk.com/club139857089
Инстаграм: @dom_florista_i_barista