В Керчи заместитель прокурора Республики Крым Сергей Черневич и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая провели цикл мероприятий для предпринимателей.

Так, заместитель прокурора республики и бизнес-омбудсмен осуществили прием представителей бизнеса. С проблемными вопросами, связанными с оформлением прав пользования на земельные участки и осуществления торговой деятельности через нестационарные торговые объекты и розничные рынки к ним обратились 8 субъектов хозяйствования. По обращениям предпринимателей организованы проверки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ.

После личного приема состоялось заседание круглого стола с участием предпринимательского сообщества по актуальным вопросам функционирования малого и среднего бизнеса.

Выступая перед собравшимися, Сергей Черневич обозначил роль прокуратуры республики в сфере защиты прав предпринимателей.

В частности, он отметил, что прокуратура республики в текущем году выявила более 3 тыс. нарушений прав предпринимателей. Активно реализовывались надзорным ведомством полномочия по согласованию проведения плановых и внеплановых проверок. Существенное внимание также уделялось исполнению законодательства в сфере контрольно-надзорной деятельности.

"Так, выявлены факты несвоевременных уведомления лиц о предстоящих проверках, направления актов проверок и возбуждения дел об административных правонарушениях, проведения выездных вместо документарных проверок. В целом выявлено свыше 500 нарушений при проведении контрольно-надзорных мероприятий", - заключили в прокуратуре.

Фото: пресс-служба