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Название: Мини-гостиница «Вилла — Дана»

Руководитель: Жорняк Евгения Юрьевна

Дата создания: 2006 год.

К вашим услугам:

-​ 17 комфортабельных номеров различного класса с современной мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером.

-​ детская площадка, игротека с настольными играми и игровой приставкой, аниматоры

-​ Русская , украинская, европейская кухня, индивидуальное и банкетное меню.

-​ Мангал, бильярд, летняя терраса, сауна. Wi-Fi.

Приятный бонус: Целебный морской воздух, чистые песчаные пляжи, купание с дельфинами, исторические экскурсии — все это делает отдых в «Вилла — Дана» незабываемым:

-​ гостям , отдыхающим более 10 дней — сауна в подарок

-​ скидки при групповых заявках ( от 15 человек)

-​ круглосуточно охраняемая территория с бесплатной стоянкой.

-​ трансфер по Керчи бесплатно

В мини-отеле «Вилла Дана» наслаждались морем и отдыхом многие известные люди, народные артисты театра и кино: Вера Глаголева, Василий Лановой, Яна Поплавская, Владимир Коренев и многие другие. В скором времени откроется еще один пансионат на радость гостям. Приезжайте и вы, ведь «Вилла -Дана» - место встреч удивительных людей!

Контакты:

Адрес: г. Керчь, мкр. Героевское, ул. Г. Петровой, 23/б

Телефон МТС: +7 (978) 816-55-50

Сайт: вилла-дана.рф

E-mail: [email protected]

VK: https://vk.com/villa_dana2006

Проголосовать за мини-гостницу «Вилла — Дана» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=3949