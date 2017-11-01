Название: Мини-гостиница «Вилла — Дана»
Руководитель: Жорняк Евгения Юрьевна
Дата создания: 2006 год.
К вашим услугам:
- 17 комфортабельных номеров различного класса с современной мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером.
- детская площадка, игротека с настольными играми и игровой приставкой, аниматоры
- Русская , украинская, европейская кухня, индивидуальное и банкетное меню.
- Мангал, бильярд, летняя терраса, сауна. Wi-Fi.
Приятный бонус: Целебный морской воздух, чистые песчаные пляжи, купание с дельфинами, исторические экскурсии — все это делает отдых в «Вилла — Дана» незабываемым:
- гостям , отдыхающим более 10 дней — сауна в подарок
- скидки при групповых заявках ( от 15 человек)
- круглосуточно охраняемая территория с бесплатной стоянкой.
- трансфер по Керчи бесплатно
В мини-отеле «Вилла Дана» наслаждались морем и отдыхом многие известные люди, народные артисты театра и кино: Вера Глаголева, Василий Лановой, Яна Поплавская, Владимир Коренев и многие другие. В скором времени откроется еще один пансионат на радость гостям. Приезжайте и вы, ведь «Вилла -Дана» - место встреч удивительных людей!
Контакты:
Адрес: г. Керчь, мкр. Героевское, ул. Г. Петровой, 23/б
Телефон МТС: +7 (978) 816-55-50
Сайт: вилла-дана.рф
E-mail: [email protected]
VK: https://vk.com/villa_dana2006
Проголосовать за мини-гостницу «Вилла — Дана» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=3949