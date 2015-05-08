У жителей Керчи по переулку Менделеева вчера перегорела электротехника. Об этом рассказали редакции Керчь.ФМ пострадавшие керчане.

«Был свет, работали телевизор и стиралка, потом вспышка и все, ни света ни телевизора ни стиралки», - рассказали керчане.

Как прокомментировали в КРЭС, вчера жители частного сектора по улице Менделеева проводили обрезку деревьев и порвали провода, произошло короткое замыкание.