На правах рекламы

Крымчане вступившие в права собственности на жилые дома до референдума, имеют право бесплатной приватизации земельного участка под домом.

А также, крымчане могут оформить реконструкцию, перепланировку жилого дома, а также любые хоз. постройки, дачные и садовые домики по «дачной амнистии» по упрощенной форме. ВНИМАНИЕ до марта 2018 ГОДА

Основные виды деятельности:

Работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00

Суббота и воскресенье выходной

Рекомендуемое время посещения с документами до 13 часов.