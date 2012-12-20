В редакцию Керчь.ФМ обратилась Яна Авдюкова - мама Ангелины, которой керчане помогли собрать необходимую сумму на слуховые аппараты. Малышке необходим вертикализатор, который ей отдают даром. Но проблема состоит в том, что он находится в Симферополе.

В связи с этим, керчанка обращается ко всем неравнодушным, которые в ближайшее время собираются ехать из Симферополя в Керчь и могут привезти данный вертикализатор.

Обращаться по тел. +79780348428 Яна