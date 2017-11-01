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Дом сдан в эксплуатацию! Строительная компания ООО «Марта» предлагает к продаже двухъярусные квартиры и офисы с беспроцентной рассрочкой.

Готовые квартиры в рассрочку от застройщика ООО «Марта» сроком до 3х лет. Дом сдан в эксплуатацию, началась регистрация права собственности на квартиры.

Первоначальный взнос от 1млн. рублей (обсуждается индивидуально) предлагает к продаже квартиры в новом пятиэтажном доме по адресу: г. Керчь, пер. 1-й Портовый, 6а.:

Двухъярусная 3х комнатная квартира №38: 4-5 этаж, площадью 138,0 кв.м стоимостью 7 590 000

Двухъярусная 4х комнатная квартира №28: 4-5 этаж, площадью 150,5 кв.м стоимостью 8 277 500

Двухъярусная 4х комнатная квартира №19: 4-5 этаж, площадью 152,7 кв.м стоимостью 8 398 500

Двухъярусная 4х комнатная квартира №27: 4-5 этаж, площадью 154,9 кв.м стоимостью 8 519 500

*В зависимости от величины первоначального взноса рассматривается скидка на стоимость квадратного метра.

Также к продаже предлагаются офисные помещения площадью от 40 до 300 квадратных метров (цокольный этаж) по адресу: г. Керчь, пер. 1-й Портовый, 6а. Стоимость 55 тысяч рублей квадратный метр.

Квартиры доступны к просмотру в любые дни, включая праздничные и выходные дни.

Все справки, включая ознакомление с планировкой квартир, можно получить по телефону:

+7989 776-75-76

+7978 111-09-79

Офис: ул. Шевякова, 23

http://ooo-marta.ru