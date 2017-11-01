Автосервис «СБ» предлагает подбор краски на любой автомобиль с заправкой краски в аэрозольный баллон.
- Краска подбирается по коду краски или по цветовому образцу (по элементу автомобиля) при помощи спектрофотометра и закачивается в аэрозольный баллон.
Баллончики с краской идеально подходят для самостоятельного экономичного ремонта автомобиля.
Аэрозольной краской можно покрасить деталь автомобиля полностью или локально.
Аэрозольные краски применяются для окрашивания металлов, дерева, бетона, пластика, стекла.
- Одного баллона хватает на покраску 1,5 м.кв., поверхности в 2-а слоя.
Стоимость баллона любого цвета 800 рублей
Мы находимся по адресу : г. Керчь, ул. Энгельса, 6 (Автосервис «СБ») Контактный телефон: +7 978 836 48 64
Также наш автосервис предоставляет и другие услуги в сфере ремонта и обслуживания современных автомобилей:
- Ремонт ходовой
- Развал-схождение
- Компьютерная диагностика
- Все виды кузовных и малярных работ
- Рихтовка, ремонт бамперов
- Чистка инжекторов
- Ремонт двигателей, КПП
- Замена масла в АКПП
- Заправка автомобильных кондиционеров
- Шиномонтаж
- Проточка тормозных дисков
- Удаление вмятин без окраски
- Автомойка
- Проведение технического контроля автомобиля для получения страхового полиса
Мы находимся по адресу : г. Керчь, ул. Энгельса, 6 (Автосервис «СБ») Контактный телефон: +7 978 836 48 64