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Автосервис «СБ» предлагает подбор краски на любой автомобиль с заправкой краски в аэрозольный баллон.

- Краска подбирается по коду краски или по цветовому образцу (по элементу автомобиля) при помощи спектрофотометра и закачивается в аэрозольный баллон.

Баллончики с краской идеально подходят для самостоятельного экономичного ремонта автомобиля.

Аэрозольной краской можно покрасить деталь автомобиля полностью или локально.

Аэрозольные краски применяются для окрашивания металлов, дерева, бетона, пластика, стекла.

- Одного баллона хватает на покраску 1,5 м.кв., поверхности в 2-а слоя.

Стоимость баллона любого цвета 800 рублей

Мы находимся по адресу : г. Керчь, ул. Энгельса, 6 (Автосервис «СБ») Контактный телефон: +7 978 836 48 64

Также наш автосервис предоставляет и другие услуги в сфере ремонта и обслуживания современных автомобилей:

- Ремонт ходовой

- Развал-схождение

- Компьютерная диагностика

- Все виды кузовных и малярных работ

- Рихтовка, ремонт бамперов

- Чистка инжекторов

- Ремонт двигателей, КПП

- Замена масла в АКПП

- Заправка автомобильных кондиционеров

- Шиномонтаж

- Проточка тормозных дисков

- Удаление вмятин без окраски

- Автомойка

- Проведение технического контроля автомобиля для получения страхового полиса

Мы находимся по адресу : г. Керчь, ул. Энгельса, 6 (Автосервис «СБ») Контактный телефон: +7 978 836 48 64