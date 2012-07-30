УФССП России по Республике Крым объявляет набор граждан на федеральную государственную гражданскую службу, - передает Керчь.ФМ.
Опыт работы не обязателен.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 5 каб 305.
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УФССП России по Республике Крым объявляет набор граждан на федеральную государственную гражданскую службу, - передает Керчь.ФМ.
Опыт работы не обязателен.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 5 каб 305.
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