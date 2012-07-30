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5 Новости » Общество В категориях:

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УФССП Крыма объявляет о приеме на работу

УФССП России по Республике Крым объявляет набор граждан на федеральную государственную гражданскую службу, - передает Керчь.ФМ. Опыт работы не обязателен. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 5 каб 305.

Служба новостей Керчь.ФМ

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