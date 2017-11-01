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Название: Агентство недвижимости «ОКриэлт»

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Руководитель : Ойкина Вероника Сергеевна

Дата создания : 29 января 2013 года.

Риэлтора Агентства недвижимости, сертифицированные специалисты:

Ссылка : http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=38041

Агентство недвижимости «ОКриэлт» гарантирует:



- Открытость и прозрачность сделок, вы будете в курсе всех операций, производимых с выбранной недвижимостью, все детали сотрудничества оговариваются до заключения сделки;

- Компетентно и серьезно подходим к делу;

- Работаем с соблюдением всех норм и законов, тщательно проверяем поступающие предложения, с вниманием оформляем необходимые документы;

- Экономим ваше время, предлагая наиболее отвечающие по желаниям варианты;

-Эксклюзивное обслуживание и полная конфиденциальность …

У нас всегда найдется вариант именно для Вас!

Важно не только продать/купить или сдать/снять Вам объект недвижимости, но и Ваше ощущение комфорта, уверенности и безопасности.

Агентство недвижимости «ОКриэлт» предлагает спектр риэлтерских услуг по сделкам с недвижимостью в Керчи:



- купля-продажа-аренда жилой недвижимости;

-операции с коммерческой недвижимостью;

-операции с загородной недвижимостью;

-юридическая консультация;

-сопровождение сделок;

-оформление документов;

-приватизация и аренда земельных участков;

-приватизация жилой недвижимости/дачная амнистия;

- продажа квартир, домов, участков под строительство и объектов промышленного и коммерческого назначения;



Также предлагаем услуги по переводу документов с украинского языка на русский с нотариальным заверением.

Адрес: РК, город Керчь, переулок Кооперативный, дом 8, офис 3

Контакты : +7978 818 80 90 Вероника Сергеевна

+7978 051 90 53 Елена

+7978 858 48 00 Яна

E-mail: [email protected]

Страница в ВК : https://vk.com/id306874456