Название: Агентство недвижимости «ОКриэлт»
НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Руководитель: Ойкина Вероника Сергеевна
Дата создания: 29 января 2013 года.
Риэлтора Агентства недвижимости, сертифицированные специалисты:
Ссылка : http://reestr.rgr.ru/agent/?pid=38041
Агентство недвижимости «ОКриэлт» гарантирует:
- Открытость и прозрачность сделок, вы будете в курсе всех операций, производимых с выбранной недвижимостью, все детали сотрудничества оговариваются до заключения сделки;
- Компетентно и серьезно подходим к делу;
- Работаем с соблюдением всех норм и законов, тщательно проверяем поступающие предложения, с вниманием оформляем необходимые документы;
- Экономим ваше время, предлагая наиболее отвечающие по желаниям варианты;
-Эксклюзивное обслуживание и полная конфиденциальность …
У нас всегда найдется вариант именно для Вас!
Важно не только продать/купить или сдать/снять Вам объект недвижимости, но и Ваше ощущение комфорта, уверенности и безопасности.
Агентство недвижимости «ОКриэлт» предлагает спектр риэлтерских услуг по сделкам с недвижимостью в Керчи:
- купля-продажа-аренда жилой недвижимости;
-операции с коммерческой недвижимостью;
-операции с загородной недвижимостью;
-юридическая консультация;
-сопровождение сделок;
-оформление документов;
-приватизация и аренда земельных участков;
-приватизация жилой недвижимости/дачная амнистия;
- продажа квартир, домов, участков под строительство и объектов промышленного и коммерческого назначения;
Также предлагаем услуги по переводу документов с украинского языка на русский с нотариальным заверением.
Адрес: РК, город Керчь, переулок Кооперативный, дом 8, офис 3
Контакты: +7978 818 80 90 Вероника Сергеевна
+7978 051 90 53 Елена
+7978 858 48 00 Яна
E-mail: [email protected]
Страница в ВК: https://vk.com/id306874456
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