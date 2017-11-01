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Автошкола «Виктория» объявляет о открытии дополнительного класса по Ульяновых, 37а и проводит подготовку водителей транспортных средств категории "В" на основании лицензии, выданной Министерством образования науки и молодежи РК. Срок обучения в среднем 3 месяца, это 148 часов теоретической подготовки и 56 часов практики. По окончании курсов выдается свидетельство о профессии водителя.

Также по желанию учащихся у нас есть мастер производственного обучения женщина Дурова Елена Ивановна.

Автодром расположен в черте города, рядом с бывшим вещевым рынком. Проезд городскими автобусами до автовокзала адрес автодрома Полевая 18

Новый класс Автошколы "Виктория" - Ульяновых 37, остановка «Ульяновых»

Запись по Тел.: +7 978 148 61 00