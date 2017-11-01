Автошкола «Виктория» проводит подготовку водителей транспортных средств категории "В" на основании лицензии, выданной Министерством образования науки и молодежи РК. Срок обучения в среднем 3 месяца, это 148 часов теоретической подготовки и 56 часов практики. По окончании курсов выдается свидетельство о профессии водителя. На сегодняшний день автошколы ВИКТОРИЯ работают в Феодосии, Евпатории, Нижнегорское, Джанкое, Алуште, Судаке, в Красногвардейске , Ялте, Красноперекопске, Первомайском, в Раздольном и Черноморском.

У нас имеется 3 учебных класса, расположенных по адресу Гайдара 17 а, Ульяновых 37

Автодром расположен в черте города, рядом с бывшим вещевым рынком. Проезд городскими автобусами до автовокзала адрес автодрома Полевая, 18

На данный момент автошкола «Виктория» имеет 20 учебных машин с механической коробкой передач.

Также по желанию учащихся у нас есть мастер производственного обучения женщина Дурова Елена Ивановна.

Мастера производственного обучения вождению имеют специальную подготовку, и прошли специальный курс обучения. Каждый мастер производственного обучения, имеет большой опыт работы, и владеет специальной методикой обучения.

В случае, если учащийся не полностью усваивает программу, автошкола всегда готова предоставить автомобиль, для дополнительного обучения.

Выбрав для обучения управлению автомобилем Керченскую автошколу «ВИКТОРИЯ», Вы не пожалеете о сделанном выборе!

Таким образом, у автошколы «Виктория» имеются все возможности для качественного обучения вождению.

24 декабря 2015 года выпустили 17 групп

Оплата производится через банк платеж разбивается

Ждем Вас по адресам по адресу Гайдара 17 а, Ульяновых 37,

Запись по Тел.: +7 978 148 61 00

+7 988 355 05 17