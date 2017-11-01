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Уважаемые жители города-героя Керчь. В нашем городе происходит беспредел – у детей отбирают школу. Чиновники хотят здание гимназии, которое находится в самом центре города, является памятником архитектуры, и в котором на протяжении 144 лет ведется образовательный процесс, отдать под музей, взамен они обещают построить новую школу на окраине города.

Давайте вместе не дадим забрать гимназию у детей.

Если Вам небезразлична судьба школы – гимназии № 2, просим вас позвонить по телефонам +7978 084-20-75 или +7978 027-41-08.

Родительский комитет ищет выпускников гимназии разных лет, родителей, которые хотят отдать детей в нашу гимназию, а также всех неравнодушных керчан.