Стретчинг - это вид фитнес-тренировок, направленных на растяжку мышц тела. Данные занятия помогают быстро развить пластику и гибкость, сесть на шпагат, а также избавиться от болевых ощущений в разных участках тела.
В танцевальной фитнес-студии "DANCE HALL" занятия по стретчингу проходят три раза в неделю. Есть группы в утреннее и вечернее время.
Расписание:
Утренняя группа: понедельник, среда, пятница в 10:30,
Вечерняя группа - 1: вторник, четверг, суббота в 17:00,
Вечерняя группа - 2: вторник, четверг, суббота в 18:00.
Запись по телефону: +7 978 02 11 559.
Наша группа в ВК - https://vk.com/dancekerch