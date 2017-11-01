Киевский районный суд Симферополя приговорил виновных в создании шести акционерных обществ через подставных лиц. Как сообщили Крыминформу в управлении Федеральной налоговой службы по Республике Крым, обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному за нарушение налогового законодательства, вынесен в республике впервые, - передает Керчь.ФМ.

«Летом 2017 года в ходе совместной работы сотрудников налоговых органов и органов внутренних дел выявлен факт незаконного создания шести ООО через подставных лиц. На основании материалов об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного статьей 173.1 Уголовного кодекса РФ, было возбуждено уголовное дело», – рассказали в управлении.

Подсудимые свою вину признали и сотрудничали со следствием. В связи с этим им назначены обязательные работы на срок 190-200 часов, в то время как данная статья Уголовного кодекса предусматривает штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.