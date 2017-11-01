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Уважаемые коллеги!





Компания «Статум» и ООО «Юнит-сервис», совместно с ФНС Республики Крым проводит бесплатную конференцию, посвященную реформе 54-ФЗ и новому порядку применения ККТ (контрольно-кассовой техники) с 1 июля 2018 г.

Эксперты-практики и представители контролирующих органов расскажут о последних изменениях, касающихся Федерального закона № 54 и о новых требованиях к контрольно-кассовой технике.

Спикеры объяснят, как внедрить онлайн-кассы и в чем особенности их использования при разных налоговых режимах.

Участники конференции узнают, как выполнить требование 54-ФЗ по печати номенклатуры в чеке.

Кроме того, представитель ФНС сделает обзор разъясняющих документов к 54-ФЗ и ответит на Ваши вопросы.



Ознакомиться с подробной информацией о конференциях, а так же зарегистрироваться для участия можно на сайте www.кассы-крыма.рф

Конференция состоится 24 ноября 2017г. в 14:00

по адресу: ул. Борзенко, 40, Конференц- зал в здании Налоговой инспекции.

По всем вопросам обращаться:

ООО «Юнит-Сервис», http://unit-service.com

г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, 9 (стадион им.50-летия Октября, восточная трибуна),

тел. (36561) 40595, +7978 776 98 11, +7978 066 25 14