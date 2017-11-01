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Магазин «АВТОline» предлагает качественные оригинальные из бочки (мы работаем с прямыми поставщиками) моторные масла на розлив: TOTAL, XADO, CASTROL, MITASU, ELF, XADO, RYMAX, G-ENERGY. Более 10 бочек в наличии. Выгодно по цене, удобно по объему. Розлив масел происходит в присутствие клиента, продукция сертифицирована. А также в ассортименте фасованные автомобильные масла известных международных и отечественных брэндов: CASTROL, LUKOIL, SHELL, MOBIL, LUKY MOLLY, ZIC и тд.

*Аукционное предложение действует до 30 ноября 2017 г.:

- CASTROL MAGNATEC 10W-40 4 лтр. – 1100 руб.

- CASTROL EDG 5W-40 4лтр. – 2300 руб.

- Любая канистра RYMAX 4 лтр – скидка 10%

- LUKY MOLLY OPTIMAL 10W-40 в розлив цена за лтр. – 350 руб.

- ELF SXR 900 в розлив цена за лтр. – 400 руб.

*Количество товара ограниченно.

Мы работаем с 9.00 до 18.00 (в субботу с 9.00 – 15.00, воскресенье - выходной)

По адресу: ул. Борзенко 20/21,

тел: +7 (978) 114 79 77

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