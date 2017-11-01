Приглашаем на хранение:
Водно-моторную технику (лодки, катера, гидроциклы и т.д.)
Хранение мотоциклов, скутеров
Сезонное хранение шин (включая обслуживание)
Хранение оборудования (торгового, медицинского, выставочного, станков, строительного оборудования и многие другие крупногабаритные и негабаритные объекты влючая мебель, личные вещи, грузы, товары и многое другое).
Условия для хранения:
Высота – 4м.,
Общая площадь – 1000 кв.м.
Круглосуточная охрана,
Пандусы
Въезд
Разумные цены.
Наш адрес:
Г.Керчь, ул Мирошника, 28/30,
+7 978 966 87 88