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Ответственное хранение в Керчи

Приглашаем на хранение: Водно-моторную технику (лодки, катера, гидроциклы и т.д.) Хранение мотоциклов, скутеров Сезонное хранение шин (включая обслуживание) Хранение оборудования (торгового, медицинского, выставочного, станков, строительного оборудования и многие другие крупногабаритные и негабаритные объекты влючая мебель, личные вещи, грузы, товары и многое другое). Условия для хранения: Высота – 4м., Общая площадь – 1000 кв.м. Круглосуточная охрана, Пандусы Въезд Разумные цены. Наш адрес: Г.Керчь, ул Мирошника, 28/30, +7 978 966 87 88

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