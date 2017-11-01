Сеть строительных супермаркетов "Новая Площадь" уже более 15 лет занимает лидирующее место на строительном рынке Республики Крым.

Строительный супермаркет "Новая Площадь" открыт во всех крупных городах, таких как: Керчь, Симферополь, Судак, Евпатория, Красноперекопск.

В г. Керчь магазин работает уже более 10 лет и предоставляет на выбор широчайший ассортимент строительно-отделочных товаров, из которых: более 240 видов дверей, более 700 видов лакокрасочных материалов, 170 видов линолеума, 80 видов ламината, более 1200 видов обоев, 650 видов плитки и многое другое.

Ждем вас по адресу: г. Керчь, ул. М.Еременко, 7-д

Время работы: пн.-сб. 8.00 - 19.00, вс. 8.00 - 18.00

Тел: +7-978-810-17-83

Наш сайт: http://www.nova-plosha.com