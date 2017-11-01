Привет, друг! Мы — служба доставки еды в Керчи «Jack Denis» — хотим познакомиться с тобой, чтобы отправить тебя в гастрономическое путешествие.
Начнём с просторов нашей родины — попробуй «Солянку meat +», чтобы почувствовать вкус настоящей русской кухни. Затем отправимся в Грузию — блюдо под названием «Цицила» станет нашим проводником. «Piggy стейк», «Fish цезарь», «Картошка Айдахо», «Мидии в створках» — путешествуй в любую кухню мира!
А если ты заядлый путешественник, повидавший множество однотипных блюд, обрати внимание на наши сеты. Повара «Jack Denis» мастерски миксуют самые разные вкусы, чтобы ты мог сказать «вау».
Помимо широкого и сочного меню, мы можем предложить кое-что ещё:
- круглосуточный приём и доставку заказов 24 часа в сутки без перерывов и выходных;
- расширенную географию доставки: Керчь, Аршинцево и другие населённые пункты;
- первоклассное обслуживание и хорошее настроение;
- скидки и акции.
Отправляйся за вкусовыми приключениями вместе с нами!
Наш телефон: +7 (978) 942−02−01
Группа ВК: https://vk.com/jd_kerch
Instagram: https://www.instagram.com/jd_kerch