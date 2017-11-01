На правах рекламы

Торговый Дом «Дар Севера» является представителем и эксклюзивным дистрибьютором предприятия ПСК «Оленевод» в Крыму. В наличии свежая икра Кеты и икра Горбуши! ! Оптом и в розницу! Петропавловск-Камчатский. Вылов 2017г.

Мы рады предложить вам вкуснейшую деликатесную продукцию из высококачественного мяса северного оленя из самого сердца нашего Русского Заполярья. А так же в ассортименте есть Крафтовые напитки!

Продукция предприятия отмечена:

Дипломом 1 степени на всемирной ярмарке "Российский фермер"

Дипломом за участие в экспозиции международной выставки Зеленая неделя в Берлине, а так же является Дипломантом на присвоение звания 100 лучших товаров года Республики Коми.

Акция:

Скидка каждый понедельник

10% на сырокопченую продукцию

И 5% на сервелаты и колбасные изделия*

Используя секреты коренных народов севера, мы изготавливаем из мяса северного оленя деликатесные продукты, которые удивляют своим вкусом как профессионалов в области питания, так и гурманов.

Режим работы: ежедневно с 10 до 22:00. Без перерывов и выходных.

Адрес магазина: г. Керчь, Карла Маркса, 25.а

Телефон: +7 978 133 31 30

* Срок действия с 20.06. по 31.12.2017