Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

На правах рекламы

В «Zetta» -20% на всю коллекцию пуховиков

Пуховики на любой вкус, возраст и размер. Цены от производителя. Размеры от 42 до 60 Отличное качество, отличная цена Коллекцию получаем только ОДИН раз Спешите, ждем Вас! Больше фотографий в Инстаграм: Zetta_kerch Акция продлится по 30.11.17 При покупке 1-й вещи 5% скидки 2-х вещей 7% скидки, 3-х вещей- 10%

Скидки действуют постоянно до 31.12.17! Подшив - бесплатно! Ремонт одежды! Ждем Вас с 9 до 19 часов. Ежедневно, без перерывов! Мы рады подарить Вам летнее настроение от «Zetta»! Перекресток: Кооперативного переулка и В. Дубинина! Если не нашли: +7 978 040 89 63

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах, то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.