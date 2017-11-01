Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым задержали при попытке покинуть полуостров двоих граждан, находящихся в федеральном розыске. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе Погрануправления, - передает Керчь.ФМ

«Гражданин Украины 1979 года рождения, разыскиваемый по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), был задержан в пункте пропуска «Армянск» при попытке покинуть Крым», – рассказали в ведомстве. Там же добавили, что задержанным интересуются правоохранительные органы Алушты.

Второго разыскиваемого пограничники также задержали в Армянске. При проверке документов установили, что 50-летнего россиянина в федеральный розыск объявили по инициативе отдела МВД по Ленинскому району Крыма.

«По данным полиции, мужчина обвиняется в совершении уголовно-наказуемого деяния, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Погрануправления передали обоих задержанных инициаторам розыска. Сейчас они заключены под стражу и ожидают суда.