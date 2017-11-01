Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым задержали при попытке покинуть полуостров двоих граждан, находящихся в федеральном розыске. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе Погрануправления, - передает Керчь.ФМ
предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), был задержан в пункте пропуска «Армянск» при попытке покинуть Крым», – рассказали в ведомстве. Там же добавили, что задержанным интересуются правоохранительные органы Алушты.
Второго разыскиваемого пограничники также задержали в Армянске. При проверке документов установили, что 50-летнего россиянина в федеральный розыск объявили по инициативе отдела МВД по Ленинскому району Крыма.
Сотрудники Погрануправления передали обоих задержанных инициаторам розыска. Сейчас они заключены под стражу и ожидают суда.