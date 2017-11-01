На правах рекламы

В производственную организацию на постоянной основе требуется главный бухгалтер!!!

Требования: опыт работы главным бухгалтером; опыт работы со спецсчетами.



Обязанности: работа со спецсчетами; Формирование учетной политики;Организация ведения всех участков учета;Составление и представление бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды; Знания 1С Бухгалтерия, 1С Предприятие, 1С Зарплата и управление персоналом.



Условия -рабочий день с 9-00 до 17-00. Выходные: суббота, воскресенье.



Резюме отправлять на почту [email protected], все вопросы на собеседовании или по телефону +79788616829